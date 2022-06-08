***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.06.2022 09:17
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035629
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
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0
En Düşük
0
18:0517,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3499
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1047
En Düşük
16,7519
18:0518,3566
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3833
|Açılış
|: 17,9250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3566
En Düşük
17,8912
18:051.009,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
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|Açılış
|: 1.009,51
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.010,61
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|22,12
|9.972.463
|% 200,00
|
|VAKFN
|3,11
|1.039.362
|% 20,00
|
|THYAO
|50,10
|155.119.319
|% 3,38
|
|FONET
|11,35
|33.995.099
|% 2,62
|
|BOSSA
|61,40
|65.645.743
|% 2,16
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|MZHLD
|84,95
|12.397.435
|% -3,30
|
|CASA
|116,10
|72.446
|% -3,25
|
|IZFAS
|4,83
|24.739
|% -2,23
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,36
|2.099.253.223
|% 0,85
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|EREGL
|34,70
|1.570.205.899
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|PETKM
|10,51
|1.179.694.790
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0844
|17,1024
|% 2,08
|
|Euro
|18,3097
|18,3451
|% 2,07
|
|Sterlin
|21,2692
|21,3759
|% 1,15
|
|Frank
|17,3438
|17,4483
|% 1,10
|
|Riyal
|4,5096
|4,5322
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,80
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,10
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,37
|