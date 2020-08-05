***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2020 16:41
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865404
BIST
17:541.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:547,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:548,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,2446
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4102
En Düşük
8,1274
17:54464,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 17,67
|Açılış
|: 464,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.363.209
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.442.736
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.556.310
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.156.941
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.049.416
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.629.233.692
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.546.525.991
|% -0,94
|
|GARAN
|6,81
|1.397.633.421
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|960.696.934
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|940.224.470
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.546.525.991
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.629.233.692
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|960.696.934
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.397.633.421
|% 0,74
|
|AKBNK
|5,03
|940.224.470
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2405
|9,2868
|% 3,01
|
|Frank
|7,7481
|7,7948
|% 3,22
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|29,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|1,46
|
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