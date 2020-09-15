***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 09:26
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Haluk Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875042
BIST
10:451.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:457,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:458,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:45472,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,60
|Açılış
|: 472,37
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:45
|CRFSA
|12,32
|3.233.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|833.537
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|40.967.709
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|48.818.926
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,95
|18.232.157
|% -9,67
|
|BJKAS
|3,37
|17.337.925
|% -8,92
|
|KRDMD
|3,13
|455.709.225
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|198.076.659
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|BIMAS
|71,35
|79.339.051
|% 1,49
|
|PETUN
|23,20
|78.344.586
|% 7,61
|
|KRDMD
|3,13
|455.709.225
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,47
|73.656.295
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|51.980.231
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|69.269.575
|% 0,55
|
|SISE
|6,41
|198.076.659
|% -0,31
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4935
|% 0,12
|
|Euro
|8,9014
|8,9050
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6012
|9,6493
|% 0,19
|
|Frank
|8,2243
|8,2739
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9901
|2,0000
|% 0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,72
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 67 artarak (% 0.46 ) 1, 247
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GUSGR, MRDIN
-
10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, KRDMD, MRDIN
-
10:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 516.00 milyon TL de
-
10:56KONYA
Yüzde 7.56 oranında artışla 517.90 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 000 adet işlem