***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 14:24
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035277
BIST
15:042.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,53
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
15:0416,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1899
|Açılış
|: 16,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:0417,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2026
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:04995,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 15,06
|Açılış
|: 995,82
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:02
|MARTI
|1,42
|42.073.125
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.091.152
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.675.960
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,75
|45.074.609
|% 9,70
|
|ULUUN
|20,46
|350.550.533
|% 9,18
|
|TOASO
|73,45
|1.335.375.298
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,94
|41.002.361
|% -4,14
|
|PINSU
|5,15
|40.137.456
|% -3,38
|
|RODRG
|16,36
|1.936.398
|% -3,20
|
|THYAO
|47,98
|2.567.897.417
|% 0,25
|
|SASA
|44,36
|1.975.061.606
|% 0,18
|
|TOASO
|73,45
|1.335.375.298
|% -6,73
|
|SAHOL
|21,24
|1.326.484.248
|% 1,43
|
|KARSN
|7,33
|1.211.659.976
|% 1,10
|
|ODAS
|3,04
|762.002.245
|% 1,33
|
|KARSN
|7,33
|1.211.659.976
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|456.529.156
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|363.964.648
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,94
|702.895.210
|% -0,80
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7593
|16,7636
|% 1,15
|
|Euro
|17,9042
|17,9503
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,8798
|20,9845
|% 0,93
|
|Frank
|17,0781
|17,1810
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4562
|4,4786
|% 1,23
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,26
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,69
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|41,94
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|
Seans Raporu
15:02
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15:18TOASO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 73.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 150, 764 adet işlem
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15:16TOASO
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 123, 323 adet işlem
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15:15
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 26 kaybederek (% -0.39 ) 2, 372
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15:15
KMPUR, TUKAS, SONME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında