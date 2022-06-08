***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 14:11
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035705
BIST
14:572.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5717,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4337
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5718,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,5444
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5177
En Düşük
17,8912
14:571.021,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 23,82
|Açılış
|: 1.021,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EMKEL
|2,61
|26.302.604
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,39
|67.724.239
|% 8,95
|
|ULUUN
|22,34
|334.480.749
|% 8,45
|
|TMSN
|30,92
|300.182.961
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,76
|179.818.415
|% 6,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|68.728.124
|% -9,49
|
|RALYH
|11,86
|59.578.364
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,50
|51.439.458
|% -6,47
|
|TOASO
|68,75
|1.159.622.129
|% -6,27
|
|THYAO
|48,58
|4.192.881.224
|% 0,25
|
|SISE
|22,92
|2.433.901.179
|% -0,69
|
|SASA
|44,78
|1.641.782.409
|% 2,99
|
|KRDMD
|15,19
|1.421.408.593
|% 0,46
|
|EREGL
|34,88
|1.319.885.014
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,27
|347.175.385
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|529.401.769
|% 0,70
|
|TSKB
|2,41
|406.933.017
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|615.568.904
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,81
|646.570.041
|% -1,43
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1792
|17,1879
|% 2,59
|
|Euro
|18,4840
|18,5177
|% 3,03
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 2,19
|
|Frank
|17,5178
|17,6233
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5643
|4,5872
|% 2,50
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:57
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15:12RYGYO
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