***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2022 17:20
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036759
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0731
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1834
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1075
|17,1519
|% 0,20
|
|Euro
|17,9930
|18,0320
|% -1,23
|
|Sterlin
|20,9850
|21,0902
|% -1,86
|
|Frank
|17,1972
|17,3008
|% -1,39
|
|Riyal
|4,5381
|4,5608
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|14,00
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem