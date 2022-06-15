***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2022 16:20
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037456
BIST
17:002.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
17:0017,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:0018,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:001.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TETMT
|243,40
|9.159.916
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.379.917
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.758
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|218.146.736
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|5.022.114
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.041.183
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,18
|4.131.254.018
|% 2,82
|
|EREGL
|30,08
|2.526.194.505
|% -1,12
|
|SASA
|44,96
|1.719.799.452
|% 0,90
|
|SISE
|21,80
|1.716.677.130
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,69
|949.459.012
|% 3,08
|
|MARTI
|1,53
|360.659.941
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|426.732.189
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|715.463.724
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|629.670.462
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,14
|530.014.525
|% 2,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2758
|17,2923
|% 0,16
|
|Euro
|18,0178
|18,0436
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8139
|20,9182
|% 0,76
|
|Frank
|17,2179
|17,3216
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5932
|4,6163
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|35,00
|
|Tam
|6.724
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.301
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 154 adet işlem
-
17:13KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 872 adet işlem
-
17:12RAYSG
Yüzde 8.67 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 241 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 725.00 milyon TL de
-
17:10TAVHL
Yüzde 4.07 oranında artışla 50.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 130, 690 adet işlem