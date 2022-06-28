***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 12:51
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039646
BIST
12:592.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,22
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
12:5916,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1218
|Açılış
|: 16,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6492
En Düşük
16,5102
12:5917,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1103
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
12:59976,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,65
|Açılış
|: 976,47
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,82
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MAKIM
|18,82
|6.029.420
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|6.549.568
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,80
|3.532.395
|% 9,43
|
|IHAAS
|31,70
|10.589.428
|% 8,79
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|SEKUR
|15,45
|26.857.676
|% -7,43
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|KAPLM
|57,20
|7.714.331
|% -3,38
|
|FONET
|13,39
|8.187.157
|% -3,25
|
|ISKPL
|5,25
|74.067.637
|% -3,19
|
|THYAO
|49,58
|2.414.616.755
|% 0,04
|
|SISE
|22,12
|759.452.804
|% 2,12
|
|EREGL
|28,04
|570.007.782
|% 0,72
|
|BERA
|17,22
|541.468.614
|% 7,76
|
|SAHOL
|20,62
|525.195.857
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,66
|426.039.767
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,66
|223.738.022
|% 3,10
|
|ODAS
|3,17
|268.343.975
|% 0,63
|
|TSKB
|2,15
|141.855.006
|% 1,42
|
|THYAO
|49,58
|2.414.616.755
|% 0,04
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6395
|16,6418
|% 0,70
|
|Euro
|17,6146
|17,6330
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,3402
|20,4422
|% 0,61
|
|Frank
|17,3603
|17,4649
|% 0,83
|
|Riyal
|4,4201
|4,4423
|% 0,66
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,87
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|25,00
|
|Tam
|6.499
|6.593
|1,00
|
|Yarım
|3.191
|3.225
|1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,70
|