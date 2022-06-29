***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2022 14:21
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039977
BIST
16:122.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,29
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:1216,6259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0563
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:1217,4686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0846
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:12979,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 980,23
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:10
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.319.568
|% 9,96
|
|TURSG
|5,33
|370.046.575
|% 9,45
|
|GZNMI
|41,20
|29.727.210
|% 8,59
|
|MAKIM
|16,94
|441.933.467
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,73
|56.415.129
|% -9,07
|
|SELVA
|7,54
|73.588.477
|% -8,61
|
|YEOTK
|59,65
|67.832.333
|% -8,09
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,70
|3.680.221.152
|% -0,71
|
|SISE
|21,48
|1.187.182.028
|% 0,28
|
|EREGL
|27,42
|1.055.762.631
|% -0,51
|
|ASELS
|23,52
|950.275.694
|% 1,38
|
|SAHOL
|19,89
|745.771.179
|% -1,24
|
|ODAS
|2,99
|442.485.863
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|377.191.106
|% -1,53
|
|TSKB
|2,07
|274.262.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|533.062.801
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,80
|155.090.006
|% -2,70
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6209
|16,6293
|% -0,32
|
|Euro
|17,4611
|17,4823
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,1703
|20,2715
|% -0,46
|
|Frank
|17,3946
|17,4993
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4215
|4,4437
|% -0,22
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|12,36
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|17,00
|
|Tam
|6.538
|6.625
|-12,00
|
|Yarım
|3.200
|3.239
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,64
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25SELVA
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 448 adet işlem
-
16:24LIDFA
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 376, 728 adet işlem
-
16:22LIDFA
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 337, 312 adet işlem
-
16:21RTALB
Yüzde -55.08 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 497, 776 adet işlem
-
16:19PINSU
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 012 adet işlem