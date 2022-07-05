***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.07.2022 16:02
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041660
BIST
16:462.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -37,60
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.367
16:4617,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1747
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4617,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0854
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4387
16:46978,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 978,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:46
|GEREL
|4,62
|47.755.249
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,46
|29.867.754
|% 8,03
|
|CANTE
|43,08
|43.831.664
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DYOBY
|11,98
|15.674.221
|% -6,04
|
|THYAO
|46,78
|3.436.682.089
|% -1,89
|
|EREGL
|25,90
|1.364.629.057
|% -0,23
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
|
|SISE
|21,10
|1.248.311.798
|% -0,47
|
|SASA
|39,84
|1.166.287.175
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,81
|1.031.993.520
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,21
|781.023.213
|% -1,64
|
|ODAS
|2,75
|442.901.881
|% 0,73
|
|TSKB
|1,95
|185.350.921
|% -1,52
|
|KRDMD
|10,61
|791.723.325
|% -0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9929
|17,0009
|% 1,04
|
|Euro
|17,4357
|17,4514
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,2801
|20,3818
|% -0,02
|
|Frank
|17,5303
|17,6359
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5205
|4,5432
|% 1,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01BERA
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 14.46 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 338, 224 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 19 kaybederek (% -1.66 ) 2, 564
-
17:00XU100
Endeks 2, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 23, 515.00 milyon TL de
-
17:00BMSCH
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 279, 485 adet işlem
-
16:59BMSCH
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 264, 404 adet işlem