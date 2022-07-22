***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.07.2022 09:08
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047253
BIST
10:092.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,66
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.532
En Düşük
2.524
10:0917,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0334
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
10:0918,0872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0443
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
10:09979,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 979,71
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,69
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler10:07
|KRVGD
|10,98
|22.783.038
|% 5,07
|
|TATGD
|17,53
|2.560.058
|% 4,66
|
|ULUUN
|26,44
|43.327.211
|% 4,51
|
|HEDEF
|8,60
|4.104.389
|% 4,12
|
|ATSYH
|66,50
|1.344.497
|% 3,91
|
|UFUK
|92,10
|638.119
|% -6,88
|
|MARKA
|2,86
|208.609
|% -4,35
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|COSMO
|10,50
|141.750
|% -2,60
|
|ULUSE
|190,00
|263.580
|% -2,56
|
|THYAO
|51,70
|199.790.827
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,04
|80.837.769
|% 0,66
|
|ODAS
|3,72
|50.528.754
|% 0,81
|
|SISE
|21,26
|43.543.818
|% 0,57
|
|TUPRS
|252,90
|43.348.533
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,04
|80.837.769
|% 0,66
|
|ODAS
|3,72
|50.528.754
|% 0,81
|
|TSKB
|2,33
|22.660.337
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,35
|12.247.458
|% 2,27
|
|ADESE
|0,77
|5.599.305
|% 1,32
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7305
|17,7516
|% 0,24
|
|Euro
|18,0706
|18,0839
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,1969
|21,3032
|% -0,04
|
|Frank
|18,2663
|18,3763
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7085
|4,7322
|% 0,15
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.662
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.246
|3.301
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,55
|