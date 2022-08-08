***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 09:04
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052769
BIST
10:392.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 23,43
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:3917,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:3918,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:391.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:37
|NETAS
|22,24
|33.361.495
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.250.343
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.594.332
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.013.561
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.379.834
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|9.997.555
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|137.605.921
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,18
|5.591.937
|% -7,17
|
|KRPLS
|6,95
|81.042.914
|% -6,59
|
|THYAO
|58,10
|1.198.821.268
|% -0,17
|
|EREGL
|28,32
|594.169.865
|% 2,68
|
|SASA
|51,60
|484.478.861
|% 3,61
|
|SISE
|23,76
|415.174.838
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|SKBNK
|2,39
|234.974.817
|% 8,14
|
|EKGYO
|3,46
|237.431.854
|% -1,14
|
|TSKB
|3,25
|212.042.039
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,15
|194.725.813
|% 0,73
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3379
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6865
|21,7952
|% 0,60
|
|Frank
|18,6538
|18,7662
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7653
|4,7892
|% 0,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|0,66
|
Seans Raporu
10:37
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-
10:52TKNSA
Yüzde 4.86 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 500 adet işlem
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10:51BURVA
Yüzde 7.01 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 523 adet işlem
-
10:50VESTL
Yüzde 4.06 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 750 adet işlem
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10:49XU100
Endeks 2, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 309.00 milyon TL de
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10:49AKYHO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 752, 404 adet işlem