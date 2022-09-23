***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 16:47
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sezen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064958
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0993
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1274
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,74
|Açılış
|: 974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRPLS
|7,37
|191.561.023
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|17.154.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.992.406
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.454.490
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.590.935
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.411.228
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.569.406
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.454.743
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|227.227.594
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.800.829.300
|% -0,63
|
|SASA
|61,95
|3.231.741.175
|% 6,72
|
|SAHOL
|27,04
|1.863.505.199
|% -0,81
|
|SISE
|27,08
|1.675.455.695
|% -1,60
|
|HEKTS
|50,60
|1.658.906.513
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.485.987.982
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.164.484.551
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,56
|1.576.191.285
|% -2,45
|
|HALKB
|7,55
|1.347.079.211
|% -3,21
|
|DOHOL
|5,29
|910.525.226
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4116
|18,4179
|% 0,54
|
|Euro
|17,9107
|17,9139
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,0380
|20,1385
|% -2,47
|
|Frank
|18,6799
|18,7924
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8787
|4,9031
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-27,65
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|-4,58
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem