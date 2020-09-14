***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
14.09.2020 18:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse yeni eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
Yeni ağırlıklar için işlemler 21 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
8.77%
ARCLK
3.31%
ASELS
5.73%
BIMAS
10.15%
EREGL
7.26%
GARAN
8.29%
HALKB
1.83%
ISCTR
4.50%
KCHOL
9.43%
KOZAA
1.40%
KOZAL
2.05%
KRDMA
0.64%
KRDMD
1.39%
PETKM
2.56%
SAHOL
6.07%
TCELL
8.97%
THYAO
4.47%
TTKOM
1.84%
TUPRS
5.78%
VAKBN
2.52%
YKBNK
3.02%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874999
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05470,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,66
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4921
|7,4993
|% 0,36
|
|Euro
|8,8867
|8,8970
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,6219
|9,6701
|% 0,92
|
|Frank
|8,2307
|8,2802
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|14,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,11
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,12
|