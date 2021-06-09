***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2021 14:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname pdf. formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941368
BIST
16:131.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:138,4908
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0991
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:1310,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1327
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:13516,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,99
|Açılış
|: 516,66
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EMKEL
|2,09
|5.780.115
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.875.837
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.272.475
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.608.784
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.526.632
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.320.219
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.003
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.056.059
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|24.285.634
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,30
|1.883.303.633
|% 3,03
|
|GARAN
|8,46
|1.126.766.242
|% 1,20
|
|THYAO
|14,48
|879.440.244
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|513.920.491
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,47
|468.526.870
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,13
|513.920.491
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,28
|372.912.943
|% 0,44
|
|GARAN
|8,46
|1.126.766.242
|% 1,20
|
|IHLGM
|1,27
|113.989.308
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|54.261.946
|% 1,61
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4847
|8,4875
|% -1,19
|
|Euro
|10,3330
|10,3418
|% -1,20
|
|Sterlin
|11,9791
|12,0391
|% -0,90
|
|Frank
|9,4376
|9,4945
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -1,14
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,91
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.398
|3.486
|-39,04
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|-18,89
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|0,36
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:24EGEEN
Yüzde 5.48 oranında artışla 1, 322.70 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 695 adet işlem
-
16:22BERA
Yüzde 6.26 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 775 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 812.00 milyon TL de
-
16:21YAYLA
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 678, 712 adet işlem
-
16:20SAFKR
Yüzde 5.26 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 808, 354 adet işlem