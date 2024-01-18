***FRIGO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***FRIGO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ.nin 175.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 122.350.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 147.102.475.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 24.752.475.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 6,06 TL fiyatla alıcı AG Girişim Holding AŞ.ne, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 18.01.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241312BIST