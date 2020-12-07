***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 11:27
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891671
BIST
14:111.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:117,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:119,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:11461,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KRVGD
|10,89
|318.140
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.472.300
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.939.927
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|995,60
|1.228.872
|% -6,08
|
|NIBAS
|84,95
|16.194.777
|% -5,87
|
|PETKM
|4,97
|2.690.961.123
|% 7,11
|
|TUPRS
|95,55
|786.218.877
|% 2,08
|
|DOHOL
|2,81
|783.508.223
|% -1,75
|
|GARAN
|9,02
|733.288.270
|% -0,99
|
|SASA
|20,08
|707.401.360
|% 7,32
|
|PETKM
|4,97
|2.690.961.123
|% 7,11
|
|DOHOL
|2,81
|783.508.223
|% -1,75
|
|TSKB
|1,86
|505.621.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,08
|463.483.951
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,87
|355.004.345
|% -1,37
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8464
|7,8483
|% 0,45
|
|Euro
|9,5058
|9,5115
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,3861
|10,4382
|% -0,78
|
|Frank
|8,7707
|8,8235
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0868
|2,0973
|% 0,49
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,30
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|-6,46
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-3,13
|
|Çeyrek
|740
|756
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,83
|48,83
|-0,42
|