***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 10:17
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909555
BIST
12:131.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,86
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:136,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0561
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:138,4783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:13408,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,94
|Açılış
|: 408,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:13
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.629.277
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|143,80
|1.279.787.507
|% -0,28
|
|SASA
|37,12
|1.159.592.777
|% 7,84
|
|THYAO
|12,37
|779.492.038
|% 3,08
|
|SISE
|7,75
|331.959.345
|% 0,78
|
|PETKM
|5,01
|311.875.589
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,76
|256.262.023
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,44
|127.187.165
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|167.165.344
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,91
|188.337.214
|% 1,04
|
|THYAO
|12,37
|779.492.038
|% 3,08
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9771
|6,9796
|% -0,80
|
|Euro
|8,4728
|8,4783
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6659
|9,7143
|% -0,52
|
|Frank
|7,8008
|7,8478
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% -0,81
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,34
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|-23,12
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-11,19
|
|Çeyrek
|656
|670
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,76
|
Seans Raporu
12:13
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12:27GEDIK
Yüzde 9.99 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 870 adet işlem
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12:25DYOBY
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 265 adet işlem
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12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 97 artarak (% 1.04 ) 1, 645
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12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GSDHO
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12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, SASA, THYAO