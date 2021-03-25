***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 11:32
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920385
BIST
11:491.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.417
11:497,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9864
En Düşük
7,8757
11:499,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:49442,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,52
|Açılış
|: 442,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|48.964.277
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.810.697
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,20
|1.032.266.956
|% 0,00
|
|SASA
|47,84
|760.451.978
|% 1,14
|
|KOZAL
|122,20
|426.678.086
|% 2,86
|
|KRDMD
|6,79
|382.567.098
|% 1,34
|
|TUPRS
|96,10
|379.890.302
|% 4,34
|
|GARAN
|7,20
|1.032.266.956
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|137.244.975
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,79
|382.567.098
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,23
|68.660.580
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,94
|93.449.648
|% 1,57
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9731
|7,9802
|% 0,75
|
|Euro
|9,4407
|9,4739
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,8391
|10,8934
|% 0,28
|
|Frank
|8,4415
|8,4924
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,23
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,86
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,79
|