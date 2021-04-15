***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:27
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928420
BIST
13:431.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
13:438,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0200
13:439,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0363
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6248
13:43451,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,31
|Açılış
|: 451,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TRGYO
|3,85
|268.805.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.813
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.521.911
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,22
|3.411.313
|% 6,73
|
|SRVGY
|101,50
|22.284.282
|% 6,56
|
|ITTFH
|2,34
|103.034.785
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|493.638.333
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.408.871
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.325.673
|% -9,95
|
|GARAN
|7,35
|3.175.171.729
|% 5,15
|
|EREGL
|18,25
|881.026.763
|% 4,17
|
|SASA
|47,18
|845.322.100
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,70
|679.742.158
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,20
|574.577.552
|% 2,33
|
|GARAN
|7,35
|3.175.171.729
|% 5,15
|
|YKBNK
|2,20
|574.577.552
|% 2,33
|
|TSKB
|1,35
|143.473.044
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,70
|679.742.158
|% 4,05
|
|AKBNK
|5,11
|446.226.787
|% 3,44
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0460
|8,0506
|% -0,25
|
|Euro
|9,6399
|9,6463
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,0484
|11,1038
|% -0,26
|
|Frank
|8,6745
|8,7268
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1373
|2,1480
|% -0,32
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,57
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.973
|3.050
|-9,60
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-4,64
|
|Çeyrek
|721
|738
|-2,32
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|-0,29
|