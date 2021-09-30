***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 10:21
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965831
BIST
12:261.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:268,9029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:2610,3426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0131
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:26495,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 495,28
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:26
|VBTYZ
|20,74
|53.163.017
|% 9,97
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,38
|10.465.026
|% 7,38
|
|ATAGY
|4,21
|14.293.439
|% 7,12
|
|TGSAS
|15,87
|4.808.870
|% 5,94
|
|RALYH
|5,87
|288.998
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|149.064.209
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.283
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,14
|82.135.051
|% -9,50
|
|FRIGO
|21,74
|12.710.311
|% -7,72
|
|GARAN
|9,10
|701.068.364
|% 0,44
|
|THYAO
|14,00
|480.346.214
|% 1,60
|
|SISE
|8,20
|420.153.395
|% 0,37
|
|TUPRS
|114,30
|390.802.481
|% 1,42
|
|KRDMD
|6,39
|317.716.421
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|307.803.381
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|701.068.364
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,78
|106.535.476
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|420.153.395
|% 0,37
|
|KRDMD
|6,39
|317.716.421
|% 1,27
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8992
|8,9029
|% -0,16
|
|Euro
|10,3376
|10,3426
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9893
|% -0,01
|
|Frank
|9,4826
|9,5398
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3660
|2,3779
|% -0,13
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,91
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|5,65
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|2,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,27
|