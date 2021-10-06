***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:12
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967299
BIST
11:041.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.383
11:048,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:0410,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0248
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:04501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,13
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,91
|47.717.613
|% 8,15
|
|AKFGY
|5,14
|6.003.329
|% 7,08
|
|HURGZ
|2,03
|29.509.727
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|11.977.640
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,71
|664.688.877
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,40
|326.184.742
|% 0,79
|
|GARAN
|9,17
|306.801.114
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,20
|246.049.320
|% -0,58
|
|THYAO
|13,90
|229.681.130
|% -1,00
|
|KRDMD
|6,40
|326.184.742
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,35
|109.771.866
|% -0,84
|
|EREGL
|16,71
|664.688.877
|% 3,47
|
|ODAS
|1,42
|56.734.746
|% -1,39
|
|GARAN
|9,17
|306.801.114
|% -1,19
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9184
|8,9211
|% 0,59
|
|Euro
|10,3131
|10,3175
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0749
|12,1355
|% 0,26
|
|Frank
|9,5584
|9,6159
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3738
|2,3857
|% 0,73
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,54
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,06
|