***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2021 10:13
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972335
BIST
10:151.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.507
En Düşük
1.501
10:159,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0611
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4963
10:1511,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0890
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0209
10:15553,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,94
|Açılış
|: 553,01
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
552,21
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MERIT
|28,78
|1.817.025
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.271.374
|% 9,75
|
|ERBOS
|110,80
|33.399.396
|% 6,85
|
|TSPOR
|4,71
|86.645.788
|% 6,32
|
|RODRG
|14,73
|918.166
|% 5,59
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|GRNYO
|2,70
|1.170.757
|% -3,23
|
|GSRAY
|3,39
|16.231.111
|% -2,87
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|RAYSG
|9,62
|180.088
|% -2,34
|
|GARAN
|9,21
|304.862.603
|% 1,43
|
|GUBRF
|66,20
|152.044.473
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,70
|113.397.930
|% 2,53
|
|THYAO
|14,38
|104.624.034
|% 0,70
|
|EREGL
|20,04
|101.751.827
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|53.211.976
|% 1,43
|
|GARAN
|9,21
|304.862.603
|% 1,43
|
|TSPOR
|4,71
|86.645.788
|% 6,32
|
|KRDMD
|7,70
|113.397.930
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,00
|27.774.378
|% 1,52
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5175
|9,5233
|% -0,64
|
|Euro
|11,0412
|11,0499
|% -0,78
|
|Sterlin
|13,1165
|13,1822
|% -0,26
|
|Frank
|10,3328
|10,3950
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5381
|2,5508
|% -0,35
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,38
|
|Altın Gr.
|553
|553
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|-0,04
|