***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2021 12:00
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973158
BIST
11:581.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
11:589,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1316
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:5811,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1122
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:58556,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 8,32
|Açılış
|: 556,28
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ATATP
|43,56
|33.083.474
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.002.274
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|27.828.571
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.192.511
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.005.214
|% 9,93
|
|KTSKR
|31,30
|74.922.778
|% -5,95
|
|GOODY
|8,06
|45.392.960
|% -5,62
|
|TIRE
|8,71
|19.723.401
|% -5,33
|
|TURSG
|4,91
|68.727.966
|% -3,91
|
|TATGD
|9,60
|6.774.596
|% -3,52
|
|GARAN
|9,77
|1.536.016.424
|% 2,20
|
|SISE
|8,67
|346.630.877
|% -1,25
|
|TSPOR
|5,64
|320.475.852
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|295.181.865
|% 1,21
|
|EREGL
|19,84
|280.672.591
|% 0,35
|
|GARAN
|9,77
|1.536.016.424
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,69
|263.852.716
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|320.475.852
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|295.181.865
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,71
|76.538.455
|% 3,01
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6033
|9,6060
|% 1,33
|
|Euro
|11,1340
|11,1406
|% 1,03
|
|Sterlin
|13,1657
|13,2318
|% 1,35
|
|Frank
|10,4116
|10,4743
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5530
|2,5658
|% 1,27
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|3,18
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,32
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|44,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|42,87
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|20,74
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,10
|
|B. Petrol
|83,29
|83,29
|-0,58
|