***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:02
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980201
BIST
14:181.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1813,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,2546
|Açılış
|: 13,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1814,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4276
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:18758,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 23,78
|Açılış
|: 759,23
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.767.803
|% -8,89
|
|ASELS
|22,46
|1.766.744.979
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,00
|1.657.923.208
|% 7,79
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|SASA
|42,70
|1.076.934.394
|% -0,61
|
|THYAO
|17,08
|937.389.176
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,18
|572.230.807
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,54
|817.746.080
|% -0,91
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|TSKB
|1,48
|151.877.800
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|215.776.949
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0695
|13,0709
|% 1,99
|
|Euro
|14,8320
|14,8965
|% 2,96
|
|Sterlin
|17,4866
|17,5743
|% 2,89
|
|Frank
|14,2636
|14,3495
|% 3,22
|
|Riyal
|3,4928
|3,5103
|% 2,57
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,73
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,03
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.060
|155,00
|
|Tam
|4.960
|5.086
|153,75
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|74,38
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|37,18
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-2,13
|