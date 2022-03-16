***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 16:24
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010869
BIST
17:552.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,03
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:5514,6599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0393
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:5516,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0848
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:55900,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,21
|Açılış
|: 900,09
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PKENT
|436,90
|3.873.992
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.083.304
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.140.957
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.605.281
|% 9,87
|
|AYEN
|10,96
|89.803.565
|% 9,82
|
|ORCAY
|23,10
|30.775.730
|% -9,98
|
|PENTA
|307,80
|54.215.972
|% -8,06
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|PEKGY
|0,97
|17.530.809
|% -4,90
|
|FENER
|26,72
|71.847.668
|% -4,30
|
|THYAO
|27,76
|3.835.482.535
|% 0,36
|
|KRDMD
|14,40
|1.948.716.431
|% -0,21
|
|EREGL
|34,26
|1.409.968.815
|% 0,12
|
|FROTO
|283,10
|1.197.132.286
|% 3,62
|
|KOZAL
|136,10
|968.978.559
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,21
|776.249.273
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,82
|813.199.972
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|240.768.283
|% 0,64
|
|THYAO
|27,76
|3.835.482.535
|% 0,36
|
|KRDMD
|14,40
|1.948.716.431
|% -0,21
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6489
|14,6712
|% -0,19
|
|Euro
|16,1326
|16,1739
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,1431
|19,2391
|% 0,19
|
|Frank
|15,5175
|15,6110
|% -0,18
|
|Riyal
|3,8976
|3,9171
|% -0,19
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-5,96
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,40
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,15
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|-1,58
|