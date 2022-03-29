***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 11:57
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013634
BIST
12:012.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 17,62
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.190
En Düşük
2.182
12:0114,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0116,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0795
|Açılış
|: 16,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3583
En Düşük
16,2656
12:01913,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,57
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.508.163
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|CEOEM
|15,93
|38.822.092
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,56
|78.026.407
|% -9,80
|
|PKENT
|231,00
|26.282.184
|% -6,29
|
|PAPIL
|20,94
|6.352.745
|% -4,03
|
|PENGD
|3,72
|27.044.695
|% -3,88
|
|THYAO
|29,36
|950.318.957
|% 1,03
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|SISE
|14,58
|732.872.704
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,24
|662.328.556
|% 0,59
|
|ODAS
|1,88
|494.553.539
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|494.553.539
|% 4,44
|
|KARSN
|5,60
|947.672.758
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,39
|287.224.396
|% 2,14
|
|ZOREN
|1,86
|210.260.822
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,32
|184.641.068
|% 2,47
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8288
|14,8372
|% 0,15
|
|Euro
|16,3455
|16,3576
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,3189
|19,4158
|% -0,09
|
|Frank
|15,7750
|15,8700
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% 0,20
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|-68,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-68,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,19
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|
Seans Raporu
12:01
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12:16ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 751, 737 adet işlem
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12:15XU100
Endeks 2, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 10, 880.00 milyon TL de
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12:15DGGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 986 adet işlem
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12:14AEFES
Yüzde 6.39 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 878, 913 adet işlem
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12:13IHLGM
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 399, 608 adet işlem