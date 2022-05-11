***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 14:23
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029161
BIST
14:492.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,13
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.468
14:4915,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0993
|Açılış
|: 15,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:4916,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1605
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:49913,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,46
|Açılış
|: 913,87
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ULUUN
|10,38
|71.236.414
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.312.990
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.111.168
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.687.903
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.640.519
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.914.629
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|31.000.825
|% -9,97
|
|THYAO
|42,18
|1.788.233.365
|% -0,05
|
|SISE
|19,93
|1.478.766.138
|% -0,55
|
|KRDMD
|16,51
|1.131.194.865
|% -0,36
|
|ASELS
|24,20
|999.247.453
|% 0,08
|
|SAHOL
|20,72
|916.117.298
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,75
|455.227.595
|% -0,72
|
|VAKBN
|4,47
|433.679.033
|% -2,61
|
|DOHOL
|3,71
|338.548.531
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,80
|407.851.748
|% -1,03
|
|HALKB
|5,68
|464.389.708
|% 1,43
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3392
|15,3456
|% 0,65
|
|Euro
|16,2142
|16,2430
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,9050
|18,9998
|% 0,85
|
|Frank
|15,4442
|15,5372
|% 1,12
|
|Riyal
|4,0779
|4,0983
|% 0,49
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|12,05
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,32
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.126
|6.282
|-2,75
|
|Yarım
|2.961
|3.039
|-1,34
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,07
|
Seans Raporu
14:49
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15:04DOBUR
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 611 adet işlem
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15:03BUCIM
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 029, 804 adet işlem
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15:02YAYLA
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 243 adet işlem
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15:01XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 20, 594.00 milyon TL de
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15:01MERCN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 172, 238 adet işlem