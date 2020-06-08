***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 15:54
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 faaliyet yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine, genel kuruldan tasvip ve onay alınmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849876
BIST
15:48110.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 630,70
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:486,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7946
En Düşük
6,7485
15:487,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:48369,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,77
|Açılış
|: 369,56
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.568.067
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.836.996
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.761.037
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|84.030.601
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,34
|960.368.416
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,75
|675.733.950
|% 6,71
|
|THYAO
|12,79
|547.015.932
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|472.312.473
|% 5,16
|
|ASELS
|32,04
|441.601.685
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,75
|675.733.950
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,67
|472.312.473
|% 5,16
|
|GARAN
|8,34
|960.368.416
|% 0,60
|
|PETKM
|3,82
|369.145.548
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,35
|121.388.079
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% 0,24
|
|Frank
|7,0368
|7,0792
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8028
|1,8119
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,47
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.494
|4,00
|
|Tam
|2.464
|2.492
|-26,60
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-12,90
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-0,15
|
Seans Raporu
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 666 artarak (% 0.52 ) 129, 330
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16:00XU100
Endeks 110, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 8, 576.00 milyon TL de
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16:00YYAPI
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 092, 164 adet işlem
-
15:59IHGZT
Yüzde 9.41 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 251, 143 adet işlem
-
15:58FORMT
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 291, 102 adet işlem