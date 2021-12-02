***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında- Şirketimizin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL'si (%850) nakden, 16.900.000 TL'si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılmasına ilişkin sermaye artış başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1582 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.-Şirketimizin çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.-Söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 239.569,677TL nominal değerli payların tamamının satışı 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.-Sermaye artış sürecimizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından1- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 11.100.000 TL'dan 94.350.000 TL'sı nakden 16.900.000 TL'sı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 122.350.000 TL ye artırılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar " balıklı 6. Maddesinin ekteki yeni şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştirKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980603BIST