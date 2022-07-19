***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
19.07.2022 17:37
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin tadili sonrası son hali ekte sunulmuştur
Kamuoyuna duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 18/07/2022 18/07/2022 10619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046586
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1120
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2680
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05966,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,72
|Açılış
|: 966,27
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5429
|17,5444
|% 0,64
|
|Euro
|17,9567
|17,9820
|% 1,51
|
|Sterlin
|21,0280
|21,1334
|% 1,06
|
|Frank
|18,0437
|18,1524
|% 1,41
|
|Riyal
|4,6593
|4,6827
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,77
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.544
|6.629
|5,00
|
|Yarım
|3.188
|3.241
|8,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.620
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem