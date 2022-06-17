***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOrganik Gıda Üretimi ve TicaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.300.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.06.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı650.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı25 TLToplam Tutar650.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0014İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,0096Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDeniz Ege KarakoçKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal Duran Varlığın Değeri Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 17.06.2022 tarihinde büyüme stratejisini sürdürmek adına Jr sous chef markası ile faaliyet gösteren Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payını 650.000 TL bedel ile satın almıştır.Bu bağlamda Yönetim Kurulumuz 17.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır:1. Ticari merkezi "Eyüp Sultan Mah., Kalender Sok., Erlog Lojistik Blok N 1, İç Kapı N 2, Sancaktepe/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 197555-5 sicil numarasında tescilli ve Sultanbeyli Vergi Dairesi'nin 4610841478 vergi sicil numarasında kayıtlı KAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirkette ("Şirket") pay sahibi DENİZ EGE KARAKOÇ'tan Şirket sermayesinin %50 oranına denk gelen, 26.000 (yirmialtıbin) adet, beher pay bedeli 25-TL kıymetinde payın 650.000,00-TL satış bedeli ile satın alınarak Şirket'e ortak olunmasına,2. Şirketimiz tarafından yapılan satın almanın SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli işlem olarak sayılmadığından, ayrılma hakkının doğmadığının kamuoyuna duyurulmasına3. İşbu hususlarda sair tüm iş ve işlemlerin ifasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038059BIST