***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
17.06.2022 17:45
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Organik Gıda Üretimi ve Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.300.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.06.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
650.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
25 TL
Toplam Tutar
650.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0014
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,0096
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Deniz Ege Karakoç
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal Duran Varlığın Değeri Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 17.06.2022 tarihinde büyüme stratejisini sürdürmek adına Jr sous chef markası ile faaliyet gösteren Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payını 650.000 TL bedel ile satın almıştır.
Bu bağlamda Yönetim Kurulumuz 17.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır:
1. Ticari merkezi "Eyüp Sultan Mah., Kalender Sok., Erlog Lojistik Blok N 1, İç Kapı N 2, Sancaktepe/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 197555-5 sicil numarasında tescilli ve Sultanbeyli Vergi Dairesi'nin 4610841478 vergi sicil numarasında kayıtlı KAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirkette ("Şirket") pay sahibi DENİZ EGE KARAKOÇ'tan Şirket sermayesinin %50 oranına denk gelen, 26.000 (yirmialtıbin) adet, beher pay bedeli 25-TL kıymetinde payın 650.000,00-TL satış bedeli ile satın alınarak Şirket'e ortak olunmasına,
2. Şirketimiz tarafından yapılan satın almanın SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli işlem olarak sayılmadığından, ayrılma hakkının doğmadığının kamuoyuna duyurulmasına
3. İşbu hususlarda sair tüm iş ve işlemlerin ifasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038059
BIST