***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.710.752 -3.710.752 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.331.622 2.331.622 2.331.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -193.024 10.053.255 33.830.969 33.830.969Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler17.896.734 -17.896.734 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 20.048.851 -1.246.648 53.364.102 53.364.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.229.992 4.568.115Dönem Karı (Zararı)-1.246.648 2.331.622Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.246.648 2.331.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.029.087 2.298.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 941.363 674.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-347.093 75.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -347.093 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.497.594 393.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 1.496.460 392.301Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.134 942Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler552.497 409.861Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 64.973 61.514Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 487.524 348.347Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -554.263 746.119Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.011 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -61.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.552.306 707.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.617 -1.158.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -396.617 -1.158.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.720.917 -208.798İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.720.917 -208.798Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.377.944 2.274.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.360.448 260.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.096.245 -7.538.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -10.096.245 -7.538.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.999.904 -2.055.233Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.488 562.489İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)71.488 562.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 6.886.447 8.571.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.769.867 5.337.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -151.222 -159.383Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -3.308.903 -610.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-283.783 -368.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.624 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 77.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-361.407 -368.187Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -361.407 -240.798Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -127.389Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.597.034 182.981Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.662.007 -13.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 1.662.007 -13.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 253.222Ödenen Faiz-64.973 -56.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.916.741 4.382.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.916.741 4.382.909DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.543.209 1.298.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 27.626.468 5.681.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.626.468 44.543.209Ticari Alacaklar3.609.881 3.221.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.609.881 3.221.904Diğer Alacaklar1.392.354 4.365.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.392.354 4.365.062Stoklar7 62.332.744 54.607.707Peşin Ödenmiş Giderler16 348.698 650.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 5.104.459 1.795.556Diğer Dönen Varlıklar15 3.696.735 3.453.494ARA TOPLAM104.111.339 112.637.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.111.339 112.637.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar104.118 95.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 104.118 95.568Maddi Duran Varlıklar8 40.025.725 40.341.527Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.774.950 2.050.204Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 41.395 46.908Peşin Ödenmiş Giderler16 5.790.979 53TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.737.167 42.534.260TOPLAM VARLIKLAR151.848.506 155.171.489KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 4.730.848 3.202.989Ticari Borçlar22.767.423 32.774.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.767.423 32.774.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.046.525 3.046.429Diğer Borçlar5.421.502 5.350.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.421.502 5.350.014Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 43.553.832 36.667.385Kısa Vadeli Karşılıklar471.734 400.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 415.049 345.444Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 56.685 55.551ARA TOPLAM77.991.864 81.441.951TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.991.864 81.441.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.341.039 11.206.891Ticari Borçlar2.725.172 2.335.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.725.172 2.335.817Uzun Vadeli Karşılıklar4.313.022 3.037.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.313.022 3.037.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.113.307 2.538.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.492.540 19.118.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.484.404 100.560.739ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.364.102 54.610.750Ödenmiş Sermaye18 11.100.000 11.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.143.735 23.143.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.143.735 23.143.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.092.876 23.092.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.859 50.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 303.164 303.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 20.048.851 2.152.117Net Dönem Karı veya Zararı18 -1.246.648 17.896.734TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.364.102 54.610.750TOPLAM KAYNAKLAR151.848.506 155.171.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 28.629.144 30.309.543Satışların Maliyeti19 -21.385.316 -22.546.465TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.243.828 7.763.078BRÜT KAR (ZARAR)7.243.828 7.763.078Genel Yönetim Giderleri20 -3.202.126 -1.800.016Pazarlaler22 4.555.591 1.232.612Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.992.324 -816.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.144.893 5.868.122Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 77.624 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.222.517 5.868.122Finansman Giderleri24 -7.765.670 -2.790.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.543.153 3.077.741Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri296.505 -746.119Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -128.879 -610.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 425.384 -135.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.246.648 2.331.622DÖNEM KARI (ZARARI)-1.246.648 2.331.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.246.648 2.331.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.246.648 2.331.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.246.648 2.331.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936403BIST