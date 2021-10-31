***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000Dönem Karı (Zararı)6.215.294 6.215.294 6.215.294Sermaye Arttırımı5.100.000 5.100.000 5.100.000Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 17.831.943 97.123 303.164 2.152.117 6.215.294 37.714.641 37.714.641Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler898.503 16.998.231 -17.896.734 0 0Dönem Karı (Zararı)14.616.037 14.616.037 14.616.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.878 35.878 35.878Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 14.616.037 69.262.665 69.262.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.964.713 16.976.059Dönem Karı (Zararı)14.616.037 6.215.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.616.037 6.215.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.287.227 5.458.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.682.039 2.136.205Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-197.093 225.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -197.093 225.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.192.712 655.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 1.189.271 652.762Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.441 2.835Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler563.134 641.842Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 203.649 197.164Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 359.485 444.678Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 5.205.622 1.895.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-159.187 -95.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -159.187 -95.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.293.219 6.890.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.173.066 800.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.173.066 800.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.791.535 4.889.428İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.791.535 4.889.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.950.297 23.262.897Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.199.751 -2.478.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.936.235 -20.275.585İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -20.936.235 -20.275.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -760.147 -1.931.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler375.703 1.730.261İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)375.703 1.730.261Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 -11.569.184 892.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.772.371 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -1.772.371 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.389.955 18.564.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -605.039 -337.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.969.719 -1.250.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.306.321 -917.064Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri212.949 95.797Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 212.949 95.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.519.270 -1.012.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -11.519.270 -976.406Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -36.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-895.165 219.809Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-352.660 593.407Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -352.660 593.407Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-338.856 -176.434Ödenen Faiz-203.649 -197.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.166.199 16.278.804NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.166.199 16.278.804DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.543.209 1.298.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.377.010 17.577.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.377.010 44.543.209Ticari Alacaklar6.406.377 3.221.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.406.377 3.221.904Diğer Alacaklar2.497.053 4.365.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.497.053 4.365.062Stoklar7 41.854.503 54.607.707Peşin Ödenmiş Giderler16 9.004.700 650.297İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 6.403.571 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 2.601.129 650.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.981.138 1.795.556Diğer Dönen Varlıklar15 1.681.123 3.453.494ARA TOPLAM82.801.904 112.637.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.801.904 112.637.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar172.042 95.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 172.042 95.568Maddi Duran Varlıklar8 49.719.483 40.341.527Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.798.782 2.050.204Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 30.740 46.908Peşin Ödenmiş Giderler16 2.845.401 53TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.566.448 42.534.260TOPLAM VARLIKLAR137.368.352 155.171.489KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.561.068 3.202.989Ticari Borçlar13.103.854 32.774.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 13.103.854 32.774.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.286.282 3.046.429Diğer Borçlar5.725.717 5.350.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.725.717 5.350.014Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 25.098.201 36.667.385Kısa Vadeli Karşılıklar474.497 400.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 415.505 345.444Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 58.992 55.551ARA TOPLAM50.249.619 81.441.951TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.249.619 81.441.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.496.152 11.206.891Ticari Borçlar1.069.867 2.335.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.069.867 2.335.817Uzun Vadeli Karşılıklar4.166.016 3.037.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.166.016 3.037.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.124.033 2.538.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.856.068 19.118.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.105.687 100.560.739ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.262.665 54.610.750Ödenmiş Sermaye18 11.100.000 11.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.179.613 23.143.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.179.613 23.143.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.092.876 23.092.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.737 50.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.201.667 303.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 19.150.348 2.152.117Net Dönem Karı veya Zararı18 14.616.037 17.896.734TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.262.665 54.610.750TOPLAM KAYNAKLAR137.368.352 155.171.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 107.393.567 77.257.974 49.095.192 19.136.858Satışların Maliyeti19 -72.857.698 -56.534.681 -32.100.666 -13.369.398TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.535.869 20.723.293 16.994.526 5.767.460BRÜT KAR (ZARAR)34.535.869 20.723.293 16.994.526 5.767.460Genel Yönetim Giderleri20 -7.288.963 -4.968.492 -2.042.511 -1.199.126Pazarlama Giderleri20 -1.592.029 -1.123.375 -579.616 -433.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 8.377.542 4.857.383 1.216.986 2.590.615Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.688.479 -1.576.393 -1.076.850 -189.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.343.940 17.912.416 14.512.535 6.535.663Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 212.949 95.797 94.413 11.051FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.556.889 18.008.213 14.606.948 6.546.714Finansman Gelirleri24 2.287.007 12.072 546.927 12.072Finansman Giderleri24 -13.022.237 -9.909.482 -517.121 -4.017.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.821.659 8.110.803 14.636.754 2.541.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.205.622 -1.895.509 -3.673.638 -574.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.632.239 -1.793.746 -3.662.520 -544.964Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 426.617 -101.763 -11.118 -29.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035DÖNEM KARI (ZARARI)14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar TL 26 0,01320000 0,00990000 0,00560000 0,00180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.878 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 47.837 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.959 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.959 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.878 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.651.915 6.215.294 10.963.116 1.967.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.651.915 6.215.294 10.963.116 1.967.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973305BIST