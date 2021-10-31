***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2021 21:14
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000
Dönem Karı (Zararı)
6.215.294 6.215.294 6.215.294
Sermaye Arttırımı
5.100.000 5.100.000 5.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 17.831.943 97.123 303.164 2.152.117 6.215.294 37.714.641 37.714.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
898.503 16.998.231 -17.896.734 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.616.037 14.616.037 14.616.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.878 35.878 35.878
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 14.616.037 69.262.665 69.262.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.964.713 16.976.059
Dönem Karı (Zararı)
14.616.037 6.215.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.616.037 6.215.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.287.227 5.458.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.682.039 2.136.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-197.093 225.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -197.093 225.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.192.712 655.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 1.189.271 652.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.441 2.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
563.134 641.842
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 203.649 197.164
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 359.485 444.678
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.205.622 1.895.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.187 -95.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -159.187 -95.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.293.219 6.890.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.173.066 800.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.173.066 800.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.791.535 4.889.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.791.535 4.889.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.950.297 23.262.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.199.751 -2.478.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.936.235 -20.275.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -20.936.235 -20.275.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -760.147 -1.931.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
375.703 1.730.261
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
375.703 1.730.261
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 -11.569.184 892.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.772.371 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -1.772.371 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.389.955 18.564.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -605.039 -337.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.969.719 -1.250.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.306.321 -917.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.949 95.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 212.949 95.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.519.270 -1.012.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -11.519.270 -976.406
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -36.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-895.165 219.809
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-352.660 593.407
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -352.660 593.407
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-338.856 -176.434
Ödenen Faiz
-203.649 -197.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.166.199 16.278.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.166.199 16.278.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.543.209 1.298.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.377.010 17.577.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.377.010 44.543.209
Ticari Alacaklar
6.406.377 3.221.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.406.377 3.221.904
Diğer Alacaklar
2.497.053 4.365.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.497.053 4.365.062
Stoklar
7 41.854.503 54.607.707
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.004.700 650.297
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 6.403.571 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.601.129 650.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.981.138 1.795.556
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.681.123 3.453.494
ARA TOPLAM
82.801.904 112.637.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.801.904 112.637.229
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
172.042 95.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 172.042 95.568
Maddi Duran Varlıklar
8 49.719.483 40.341.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.798.782 2.050.204
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.740 46.908
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.845.401 53
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.566.448 42.534.260
TOPLAM VARLIKLAR
137.368.352 155.171.489
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.561.068 3.202.989
Ticari Borçlar
13.103.854 32.774.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.103.854 32.774.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.286.282 3.046.429
Diğer Borçlar
5.725.717 5.350.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.725.717 5.350.014
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 25.098.201 36.667.385
Kısa Vadeli Karşılıklar
474.497 400.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 415.505 345.444
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 58.992 55.551
ARA TOPLAM
50.249.619 81.441.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.249.619 81.441.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.496.152 11.206.891
Ticari Borçlar
1.069.867 2.335.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.069.867 2.335.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.166.016 3.037.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.166.016 3.037.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.124.033 2.538.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.856.068 19.118.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.105.687 100.560.739
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.262.665 54.610.750
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.179.613 23.143.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.179.613 23.143.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.092.876 23.092.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.737 50.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.201.667 303.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 19.150.348 2.152.117
Net Dönem Karı veya Zararı
18 14.616.037 17.896.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.262.665 54.610.750
TOPLAM KAYNAKLAR
137.368.352 155.171.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 107.393.567 77.257.974 49.095.192 19.136.858
Satışların Maliyeti
19 -72.857.698 -56.534.681 -32.100.666 -13.369.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.535.869 20.723.293 16.994.526 5.767.460
BRÜT KAR (ZARAR)
34.535.869 20.723.293 16.994.526 5.767.460
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.288.963 -4.968.492 -2.042.511 -1.199.126
Pazarlama Giderleri
20 -1.592.029 -1.123.375 -579.616 -433.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.377.542 4.857.383 1.216.986 2.590.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.688.479 -1.576.393 -1.076.850 -189.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.343.940 17.912.416 14.512.535 6.535.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 212.949 95.797 94.413 11.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.556.889 18.008.213 14.606.948 6.546.714
Finansman Gelirleri
24 2.287.007 12.072 546.927 12.072
Finansman Giderleri
24 -13.022.237 -9.909.482 -517.121 -4.017.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.821.659 8.110.803 14.636.754 2.541.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.205.622 -1.895.509 -3.673.638 -574.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.632.239 -1.793.746 -3.662.520 -544.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 426.617 -101.763 -11.118 -29.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.616.037 6.215.294 10.963.116 1.967.035
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kar TL 26 0,01320000 0,00990000 0,00560000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.878 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 47.837 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.959 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.959 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.878 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.651.915 6.215.294 10.963.116 1.967.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.651.915 6.215.294 10.963.116 1.967.035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973305
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