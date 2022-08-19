***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler898.503 16.998.231 -17.896.734 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.878 3.652.921 3.688.799 3.688.799Dönem Karı (Zararı)-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 3.652.921 58.299.549 58.299.549Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198Transferler7.178.651 -7.178.651 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.536 19.417.640 19.419.716 19.419.716Dönem Karı (Zararı)19.417.640 19.417.640 19.417.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler122.350.000 527.701 95.074.886 82.481 1.201.667 9.428.999 19.417.640 248.083.374 248.083.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.827.890 -23.429.292Dönem Karı (Zararı)19.417.640 3.652.921Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.417.640 3.652.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.539.502 1.319.690Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 7.695.814 1.942.024Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler150.000 -272.093Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 150.000 -272.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.349.476 1.714.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.347.331 1.712.316Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.145 2.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler558.615 445.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -821.211 -65.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 845.023 137.906Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 916.724 372.783Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -381.921Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.975.343 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.810.254 -2.407.454Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -102.662Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23,24 -102.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.660.765 -29.708.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.546.192 -5.388.671İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -13.546.192 -5.388.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.339.143 1.103.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.339.143 1.103.538Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.010.963 1.646.691Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.770.058 -6.119.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.932.980 -21.315.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -28.932.980 -21.315.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -1.126.493 -1.665.768Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler18 842.408 5.314.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-140.617 -3.283.298İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-140.617 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -3.283.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.636.727 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.636.727 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.703.623 -24.736.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.774.210Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -10.822.543 -6.774.210Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -387.500 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri4.464.036 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.136.654 677.594Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.256.111 1.001.531Kredilerden Nakit Girişleri4 -2.256.111 1.001.531Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -856.731 -251.442Ödenen Faiz27 -845.023 -137.906Alınan Faiz27 821.211 65.411YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.940.551 -29.407.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.940.551 -29.407.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 96.265.901 44.543.209DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.325.350 15.135.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.325.350 96.265.901Ticari Alacaklar19.408.874 6.779.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.408.874 6.779.406Diğer Alacaklar17.263.082 9.847.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.263.082 9.847.949Türev Araçlar6 0 4.464.036Stoklar7 159.069.154 127.208.191Peşin Ödenmiş Giderler17 33.313.849 14.599.232İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.507.690 8.776.481İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.806.159 5.822.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 45.271 57.079Diğer Dönen Varlıklar16 11.359.933 8.711.398ARA TOPLAM253.785.513 267.933.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR253.785.513 267.933.192DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar236.498 312.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 236.498 312.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 650.000 0Maddi Duran Varlıklar9 149.099.200 145.014.494Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.586.989 1.287.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 349.097 25.497Diğer Haklar349.097 25.497Peşin Ödenmiş Giderler17 2.056.168 727TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.977.952 146.641.030TOPLAM VARLIKLAR411.763.465 414.574.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 5.882.669 4.411.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.882.669 4.411.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.364.276 387.434Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.518.393 4.023.786Ticari Borçlar35.497.672 64.392.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 35.497.672 64.392.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.442.618 3.569.111Diğer Borçlar133.992 274.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 133.992 274.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 78.740.796 77.898.388Kısa Vadeli Karşılıklar961.506 525.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 899.210 465.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 62.296 60.151ARA TOPLAM123.659.253 151.071.225TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.659.253 151.071.225UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 15.810.199 13.225.905İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.810.199 13.225.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.514.216 1.154.547Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar11.295.983 12.071.358Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.495.641 6.584.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 8.495.641 6.584.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 15.714.998 15.028.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.020.838 34.838.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.680.091 185.910.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.083.374 228.664.198Ödenmiş Sermaye19 122.350.000 122.350.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527.701 527.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.157.367 95.155.831Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.157.367 95.155.831Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)95.074.886 95.074.886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.481 80.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.201.667 1.201.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 9.428.999 2.250.348Net Dönem Karı veya Zararı19 19.417.640 7.178.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.083.374 228.664.198TOPLAM KAYNAKLAR411.763.465 414.574.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 166.026.923 58.298.375 98.508.095 29.669.231Satışların Maliyeti20 -102.602.266 -40.757.032 -63.317.158 -19.371.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.424.657 17.541.343 35.190.937 10.297.515BRÜT KAR (ZARAR)63.424.657 17.541.343 35.190.937 10.297.515Genel Yönetim Giderleri21 -7.441.825 -5.246.452 -3.367.178 -2.044.326Pazarlama Giderleri21 -3.661.520 -1.012.413 -2.448.941 -552.337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 18.469.661 7.160.556 5.168.497 2.604.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.848.328 -2.611.629 -2.264.329 -619.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.942.645 15.831.405 32.278.986 9.686.512Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 118.536 0 40.912Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.942.645 15.949.941 32.278.986 9.727.424Finansman Gelirleri25 31.977.489 1.740.080 13.324.718 1.740.080Finansman Giderleri25 -74.692.240 -12.505.116 -36.543.389 -4.739.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.227.894 5.184.905 9.060.315 6.728.058Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.810.254 -1.531.984 208.333 -1.828.489Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.124.267 -1.969.719 -443.529 -1.840.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -685.987 437.735 651.862 12.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569DÖNEM KARI (ZARARI)19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç(kayıp)(100Krş) 0,00160000 0,00330000 0,15790000 0,00440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.536 35.878 1.536 35.878Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.921 47.837 1.921 47.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-385 -11.959 -385 -11.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -385 -11.959 -385 -11.959Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.536 35.878 1.536 35.878TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.419.176 3.688.799 9.270.184 4.935.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.419.176 3.688.799 9.270.184 4.935.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057261BIST