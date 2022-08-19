***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:33
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
898.503 16.998.231 -17.896.734 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.878 3.652.921 3.688.799 3.688.799
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 3.652.921 58.299.549 58.299.549
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198
Transferler
7.178.651 -7.178.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.536 19.417.640 19.419.716 19.419.716
Dönem Karı (Zararı)
19.417.640 19.417.640 19.417.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 82.481 1.201.667 9.428.999 19.417.640 248.083.374 248.083.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.827.890 -23.429.292
Dönem Karı (Zararı)
19.417.640 3.652.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.417.640 3.652.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.539.502 1.319.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 7.695.814 1.942.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
150.000 -272.093
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.000 -272.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.349.476 1.714.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.347.331 1.712.316
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.145 2.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
558.615 445.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -821.211 -65.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 845.023 137.906
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 916.724 372.783
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -381.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.975.343 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.810.254 -2.407.454
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -102.662
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23,24 -102.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.660.765 -29.708.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.546.192 -5.388.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.546.192 -5.388.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.339.143 1.103.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.339.143 1.103.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.010.963 1.646.691
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.770.058 -6.119.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.932.980 -21.315.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -28.932.980 -21.315.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.126.493 -1.665.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
18 842.408 5.314.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.617 -3.283.298
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.617 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.283.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.636.727 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.636.727 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.703.623 -24.736.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.774.210
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -10.822.543 -6.774.210
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -387.500 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.464.036 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.136.654 677.594
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.256.111 1.001.531
Kredilerden Nakit Girişleri
4 -2.256.111 1.001.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -856.731 -251.442
Ödenen Faiz
27 -845.023 -137.906
Alınan Faiz
27 821.211 65.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.940.551 -29.407.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.940.551 -29.407.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.265.901 44.543.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.325.350 15.135.837
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.325.350 96.265.901
Ticari Alacaklar
19.408.874 6.779.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.408.874 6.779.406
Diğer Alacaklar
17.263.082 9.847.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.263.082 9.847.949
Türev Araçlar
6 0 4.464.036
Stoklar
7 159.069.154 127.208.191
Peşin Ödenmiş Giderler
17 33.313.849 14.599.232
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.507.690 8.776.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.806.159 5.822.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 45.271 57.079
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.359.933 8.711.398
ARA TOPLAM
253.785.513 267.933.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.785.513 267.933.192
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
236.498 312.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 236.498 312.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 650.000 0
Maddi Duran Varlıklar
9 149.099.200 145.014.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.586.989 1.287.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 349.097 25.497
Diğer Haklar
349.097 25.497
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.056.168 727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.977.952 146.641.030
TOPLAM VARLIKLAR
411.763.465 414.574.222
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.882.669 4.411.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.882.669 4.411.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.364.276 387.434
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.518.393 4.023.786
Ticari Borçlar
35.497.672 64.392.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.497.672 64.392.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.442.618 3.569.111
Diğer Borçlar
133.992 274.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 133.992 274.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 78.740.796 77.898.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
961.506 525.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 899.210 465.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 62.296 60.151
ARA TOPLAM
123.659.253 151.071.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.659.253 151.071.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.810.199 13.225.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.810.199 13.225.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.514.216 1.154.547
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.295.983 12.071.358
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.495.641 6.584.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.495.641 6.584.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 15.714.998 15.028.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.020.838 34.838.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.680.091 185.910.024
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.083.374 228.664.198
Ödenmiş Sermaye
19 122.350.000 122.350.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527.701 527.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.157.367 95.155.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.157.367 95.155.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.074.886 95.074.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.481 80.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.201.667 1.201.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 9.428.999 2.250.348
Net Dönem Karı veya Zararı
19 19.417.640 7.178.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.083.374 228.664.198
TOPLAM KAYNAKLAR
411.763.465 414.574.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 166.026.923 58.298.375 98.508.095 29.669.231
Satışların Maliyeti
20 -102.602.266 -40.757.032 -63.317.158 -19.371.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.424.657 17.541.343 35.190.937 10.297.515
BRÜT KAR (ZARAR)
63.424.657 17.541.343 35.190.937 10.297.515
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.441.825 -5.246.452 -3.367.178 -2.044.326
Pazarlama Giderleri
21 -3.661.520 -1.012.413 -2.448.941 -552.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 18.469.661 7.160.556 5.168.497 2.604.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.848.328 -2.611.629 -2.264.329 -619.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.942.645 15.831.405 32.278.986 9.686.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 118.536 0 40.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.942.645 15.949.941 32.278.986 9.727.424
Finansman Gelirleri
25 31.977.489 1.740.080 13.324.718 1.740.080
Finansman Giderleri
25 -74.692.240 -12.505.116 -36.543.389 -4.739.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.227.894 5.184.905 9.060.315 6.728.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.810.254 -1.531.984 208.333 -1.828.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.124.267 -1.969.719 -443.529 -1.840.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -685.987 437.735 651.862 12.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.417.640 3.652.921 9.268.648 4.899.569
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına kazanç(kayıp)(100Krş) 0,00160000 0,00330000 0,15790000 0,00440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.536 35.878 1.536 35.878
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.921 47.837 1.921 47.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-385 -11.959 -385 -11.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -385 -11.959 -385 -11.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.536 35.878 1.536 35.878
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.419.176 3.688.799 9.270.184 4.935.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.419.176 3.688.799 9.270.184 4.935.447
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057261
BIST