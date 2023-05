***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.05.2023Genel Kurul Tarihi 31.05.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - 2022 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının görüşülüp onaya sunulması8 - Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi9 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan"Ücret Politikası" politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ,11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,16 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:30' da, "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul sonuçlarını içeren Genel Kurul toplantı tunatağı ekte sunulmuşturKamuoyuna duıyurulurHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 31.05.2023 GK TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:30' da, "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna duıyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155060BIST