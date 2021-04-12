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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 16:36



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin ekteki şekilde tadili T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nca 25.02.2021 tarihinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil tasarısı 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdf
EK: 2 SPK ONAY YAZISI.pdf
EK: 3 SPK VE BAKANLIK ONAYLI TADIL METNI.pdf
EK: 4 BAKANLIK ONAY YAZISI.pdf
EK: 5 TOPLANTI TUTANAGI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926739


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