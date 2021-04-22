***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin ekteki şekilde tadili T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nca 25.02.2021 tarihinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil tasarısı 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.12.04.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulda onaylanan tadil tasarı Ticaret Sicil Müdürlü'nce 22.04.2021 tarihinde tescil olunmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdfEK: 2 SPK ONAY YAZISI.pdfEK: 3 SPK VE BAKANLIK ONAYLI TADIL METNI.pdfEK: 4 BAKANLIK ONAY YAZISI.pdfEK: 5 TOPLANTI TUTANAGI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930611BIST