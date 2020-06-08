***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde 03 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda seçilecek olan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için ekte özgeçmişleri bulunan Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz aday olarak gösterilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849875BIST