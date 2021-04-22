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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 18:17



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                 Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Yönetim Kurulu
Son yıllarda iklimsel koşulların ve bilhassa pandeminin yarattığı olumsuzluklar neticesinde, önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda ürünleri ve ona bağlı olan tarım sektörü, tüm dünya devletlerinin en kritik konularından biri haline gelmiştir.Bu alanda geleceğe yönelik yatırım ve planlamaların hız kazanması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu yönde ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır.
Frigo-Pak Gıda olarak da bu konuda vizyon sahibi olan Şirket'imiz, gerek kendi, gerekse ülke istikbali açısından imkanları el verdiği ölçü ve büyüklükte, tarımsal alanda yatırım yapan ve/veya yapacak girişimcilere hem 37 yıllık bilgi ve tecrübe birikimini hem de gerekli maddi olanakları sağlayabilmek amacıyla " Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" nın kurulmasının tüm paydaşları için önemli ve faydalı bir adım olacağına inanmaktadır.
Ayrıca bu girişim modeli üzerinden doğabilecek  potansiyel fırsatlar da değerlendirilerek,  yatay veya dikey birleşme projelerinin de önü açılabilecektir.
 
Bu çerçevede  yukarıda belirtilen hususlar toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek :
 
1-     30.000.000 TL. başlangıç sermayesi ile Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin kurulmasına,
2-      Bu kapsamda SPK, BİST ve dahli olan diğer kurumlar nezdindeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Yön. Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail Aksaç'ın yetkilendirilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930600


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