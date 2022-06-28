***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:28
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimiz faaliyetleri, finansal tabloları ve mali yapısı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039692
BIST
16:422.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,09
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:4216,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1158
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:4217,5672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0408
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:42975,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 975,59
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.936.619
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.498.320
|% 9,96
|
|BMSCH
|10,30
|87.835.191
|% 9,57
|
|DOKTA
|34,80
|6.925.061
|% 9,43
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,41
|95.746.327
|% -7,67
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,40
|133.770.966
|% -5,83
|
|KRTEK
|20,04
|14.840.460
|% -4,30
|
|THYAO
|49,56
|4.381.396.540
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|1.282.210.696
|% 1,02
|
|EREGL
|27,84
|1.163.680.531
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,40
|1.056.253.034
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,00
|911.299.671
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,58
|825.885.859
|% -1,51
|
|ODAS
|3,16
|521.555.415
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|418.902.009
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|321.236.016
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|789.285.537
|% -0,47
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6312
|16,6417
|% 0,70
|
|Euro
|17,5378
|17,5672
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,2701
|20,3717
|% 0,26
|
|Frank
|17,3185
|17,4228
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4193
|4,4415
|% 0,64
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,73
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.632
|39,00
|
|Tam
|6.505
|6.610
|18,00
|
|Yarım
|3.193
|3.233
|9,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,64
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 75 kaybederek (% -0.17 ) 2, 749
-
16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, EKGYO
-
16:55XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 26, 359.00 milyon TL de
-
16:55PRZMA
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 019 adet işlem
-
16:54SEKUR
Yüzde -7.67 oranında düşüşle 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 176, 227 adet işlem