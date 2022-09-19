***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün(19.09.2022) toplanan Şirketimiz Yönetim KuruluÖzel nedenler belirten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Aksaç'ın istifasının kabulüne, Şirkette sahip olduğu imza yetkilerinin iptaline,Boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne yapılacak ilk genel kurula kadar aynı yetkilerle AG Girişim Holding A.Ş. tüzel kişisi temsilcisi olarak İsmail Aksaç'ın seçilmesineKarar verilmiştir,Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064116BIST