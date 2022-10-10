Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 17:33
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin . (adına hareket edecek kişi temsilcisi olarak Alistair Baran BLAKE )
Yönetim Kurulu Başkan Vekili AG Girişim Holding A.Ş.'nin (adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak İsmail AKSAÇ görevlerinin devamına
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hüseyin Günhan KAYIR ve Nuh UÇAR'ın görevlerinin devamına
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Merko Gıda San ve Tic. A.Ş.( Adına hareket edecek kişi temsilcisi  Alistair Baran BLAKE) ve  Yönetim Kurulu Başkan Vekili AG Girişim Holding A.Ş.( adına hareket eden gerçek kişi İsmail AKSAÇ ‘nin şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda sınırsız ve en geniş şekilde temsil ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
07.10.2022 tarih ve 10677 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Şirketimiz 27.09.2022 tarih ve FRİGO-2022-2709  sayılı iç yönergesinde belirtilen yetkiler dikkate alınarak aksi karar alınıncaya kadar
A Grubu İmza Yetkilisi olarak
AG Girişim Holding A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak olarak İsmail AKSAÇ)
B Grubu İmza Yetkilisi olarak
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (adına hareket edecek kişi temsilcisi olarak Alistair Baran BLAKE) ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Hakan GÜNER )'in yetkilendirilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
                            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070183


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.582
Değişim :  0,40% |  14,43
Açılış :  3.574  
Önceki Kapanış :  3.568  
En Yüksek
3.602 En Düşük
3.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 82,50 1.200.903.680 % 10,00  
INVEO 19,80 86.345.463 % 10,00  
SEYKM 7,48 81.015.836 % 10,00  
ERCB 42,48 95.046.831 % 9,99  
SANEL 10,02 4.548.718 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5803 18,5881 % 0,06  
Euro 18,0554 18,0855 % 0,31  
Sterlin 20,5489 20,6520 % 0,33  
Frank 18,5298 18,6415 % 0,13  
Riyal 4,9300 4,9547 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 2,02  
Altın Gr. 997 997 0,69  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.711 6.785 4,00  
Yarım 3.270 3.317 2,00  
Çeyrek 1.638 1.658 1,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,66 0,03  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 -0,01  
B. Petrol 95,62 95,62 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru