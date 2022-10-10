***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün toplanan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim KuruluYönetim Kurulu Başkanı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin . (adına hareket edecek kişi temsilcisi olarak Alistair Baran BLAKE )Yönetim Kurulu Başkan Vekili AG Girişim Holding A.Ş.'nin (adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak İsmail AKSAÇ görevlerinin devamınaBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hüseyin Günhan KAYIR ve Nuh UÇAR'ın görevlerinin devamınaŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Merko Gıda San ve Tic. A.Ş.( Adına hareket edecek kişi temsilcisi Alistair Baran BLAKE) ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili AG Girişim Holding A.Ş.( adına hareket eden gerçek kişi İsmail AKSAÇ ‘nin şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda sınırsız ve en geniş şekilde temsil ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.07.10.2022 tarih ve 10677 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Şirketimiz 27.09.2022 tarih ve FRİGO-2022-2709 sayılı iç yönergesinde belirtilen yetkiler dikkate alınarak aksi karar alınıncaya kadarA Grubu İmza Yetkilisi olarakAG Girişim Holding A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak olarak İsmail AKSAÇ)B Grubu İmza Yetkilisi olarakMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (adına hareket edecek kişi temsilcisi olarak Alistair Baran BLAKE) ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Hakan GÜNER )'in yetkilendirilmesineKatılanların oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070183BIST