***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 10:05
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (09.01.2024) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235345
BIST
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13:167.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,88
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1629,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0703
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1632,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0420
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:161.960,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.960,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KBORU
|56,80
|394.978.805
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.010.628
|% 9,97
|
|GARFA
|95,15
|118.970.223
|% 9,87
|
|CEMAS
|5,12
|201.099.535
|% 9,87
|
|MARKA
|42,42
|12.523.007
|% 8,77
|
|FLAP
|11,40
|85.286.662
|% -6,17
|
|ACSEL
|120,70
|44.510.816
|% -6,07
|
|CVKMD
|391,50
|209.237.082
|% -5,95
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.650.954.766
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.713.957.618
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,26
|3.285.058.765
|% -0,16
|
|AKBNK
|41,18
|2.943.870.116
|% 1,83
|
|VAKBN
|15,39
|2.000.346.061
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,54
|3.713.957.618
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,03
|1.176.429.898
|% 1,13
|
|ISCTR
|25,26
|3.285.058.765
|% -0,16
|
|VAKBN
|15,39
|2.000.346.061
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|497.278.485
|% -1,10
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9370
|29,9408
|% 0,24
|
|Euro
|32,7961
|32,8062
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9907
|38,1812
|% 0,03
|
|Frank
|35,0673
|35,2786
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|