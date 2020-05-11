***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.05.2020 18:18
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2020
Karar Sayısı
558
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 31/03/2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
11.05.2020
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mali İşler Müdürü
HÜSNÜ HAKAN GÜNER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844213
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.731.156
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7022
|8,7459
|% -0,70
|
|Frank
|7,2433
|7,2869
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8772
|1,8867
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-7,15
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|Altın Gr.
|385
|386
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.534
|-34,80
|
|Tam
|2.553
|2.600
|-35,70
|
|Yarım
|1.246
|1.271
|-17,50
|
|Çeyrek
|621
|636
|-8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,43
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
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|B. Petrol
|29,86
|29,86
|-1,11
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