***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:18
***GARAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061074
BIST
17:093.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 24,27
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:0918,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:0918,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
17:09997,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 997,88
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ORGE
|12,98
|55.465.858
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.492.519
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.683.349
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.169.739
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|169.271.904
|% -9,97
|
|FADE
|9,19
|191.153.570
|% -7,17
|
|PRKME
|13,04
|55.413.047
|% -6,46
|
|ALKA
|66,00
|57.732.661
|% -6,45
|
|YKBNK
|7,96
|7.185.748.349
|% -3,86
|
|THYAO
|75,90
|6.956.118.480
|% 3,05
|
|AKBNK
|15,16
|6.082.348.128
|% -2,63
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|SISE
|26,42
|4.570.481.922
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,96
|7.185.748.349
|% -3,86
|
|AKBNK
|15,16
|6.082.348.128
|% -2,63
|
|ISCTR
|10,25
|3.649.253.487
|% -2,66
|
|VAKBN
|10,74
|2.987.766.620
|% 6,55
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2180
|18,2299
|% -0,02
|
|Euro
|18,0955
|18,1068
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,7492
|20,8533
|% -0,88
|
|Frank
|18,4586
|18,5698
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% 0,01
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,21
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.765
|6.836
|-4,00
|
|Yarım
|3.296
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|-3,36
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24PGSUS
Yüzde 8.02 oranında artışla 237.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 364, 967 adet işlem
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17:23KOZAL
Yüzde 4.50 oranında artışla 167.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 181, 270 adet işlem
-
17:22ARSAN
Yüzde 4.74 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 843, 773 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, KRDMD
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TCELL, PGSUS