Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

26.04.2022 18:16
***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bil


***GARAN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARAN

İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3638888
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 04.04.2022
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 18.05.2022
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
GARAN, TRAGARAN91N1 Nâma Değil - 15

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
GARAN, TRAGARAN91N1 04.04.2022 0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11
GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4
GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2
GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1
GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1
GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3
GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1
GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2
GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2
GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,11 1
GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 2,81 1
GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 25.04.2022 0 0 104.652.650,652 1.569.789.759,78 122
GARAN, TRAGARAN91N1 26.04.2022 0 0 107.214.479,501 1.608.217.192,52 170

Konuya İlişkin Özel Şartlar
Bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.
Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Güncel Talep Formu.pdf
EK: 2 Updated Request Form.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024011


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.418
Değişim :  -2,59% |  -64,30
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7926 14,7943 % 0,18  
Euro 15,7487 15,7674 % -0,42  
Sterlin 18,5697 18,6629 % -1,09  
Frank 15,3221 15,4144 % -0,11  
Riyal 3,9339 3,9536 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 2,36  
Altın Gr. 904 904 2,54  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 -0,17  
Gümüş Gr. 11,16 11,17 -0,06  
B. Petrol 105 105 3,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru