***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,11 1GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 2,81 1GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 25.04.2022 0 0 104.652.650,652 1.569.789.759,78 122GARAN, TRAGARAN91N1 26.04.2022 0 0 107.214.479,501 1.608.217.192,52 170GARAN, TRAGARAN91N1 27.04.2022 0 0 139.564.810,006 2.093.472.150,09 262GARAN, TRAGARAN91N1 28.04.2022 0 0 81.186.595 1.217.798.925 49Konuya İlişkin Özel ŞartlarBulunmamaktadır.Ek Açıklamalar25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Güncel Talep Formu.pdfEK: 2 Updated Request Form.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025368BIST