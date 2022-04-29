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***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

29.04.2022 09:54
***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bil

0 0 2.702.557,872 32.971.206,038 11
GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 26.821,85 4
GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 41,94 2
GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 5,66 1
GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 12,2 1
GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 37,99 3
GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 5,93 1
GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 24,42 2
GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 18,37 2
GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,11 1
GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 2,81 1
GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0
GARAN, TRAGARAN91N1 25.04.2022 0 0 104.652.650,652 1.569.789.759,78 122
GARAN, TRAGARAN91N1 26.04.2022 0 0 107.214.479,501 1.608.217.192,52 170
GARAN, TRAGARAN91N1 27.04.2022 0 0 139.564.810,006 2.093.472.150,09 262
GARAN, TRAGARAN91N1 28.04.2022 0 0 81.186.595 1.217.798.925 49

Konuya İlişkin Özel Şartlar
Bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.
Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Güncel Talep Formu.pdf
EK: 2 Updated Request Form.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025368


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 25,96 34.858.377 % 10,00  
YUNSA 24,74 5.270.115 % 9,96  
UFUK 31,38 3.062.184 % 9,95  
MERKO 3,70 16.359.923 % 9,79  
CRDFA 2,50 6.904.843 % 9,65  
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Dolar 14,8169 14,8274 % 0,26  
Euro 15,6724 15,6789 % 0,78  
Sterlin 18,5553 18,6484 % 1,05  
Frank 15,2261 15,3179 % 0,51  
Riyal 3,9385 3,9582 % 0,24  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 21,30  
Altın Gr. 913 913 12,45  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 0,34  
Gümüş Gr. 11,19 11,20 0,18  
B. Petrol 109 109 1,45  
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