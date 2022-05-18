***GARAN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GARAN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GARANDüzeltme Nedeni 25 Nisan 2022 tarihli fiyat revizyonu geriye dönük olarak yansıtılmıştır.İşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3638888Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 04.04.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 18.05.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıGARAN, TRAGARAN91N1 Nâma Değil - 15Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıGARAN, TRAGARAN91N1 04.04.2022 0 0 2.702.557,872 40.538.368,08 11GARAN, TRAGARAN91N1 05.04.2022 0 0 2.198,512 32.977,68 4GARAN, TRAGARAN91N1 06.04.2022 0 0 3,438 51,57 2GARAN, TRAGARAN91N1 07.04.2022 0 0 0,464 6,96 1GARAN, TRAGARAN91N1 08.04.2022 0 0 1 15 1GARAN, TRAGARAN91N1 11.04.2022 0 0 3,114 46,71 3GARAN, TRAGARAN91N1 12.04.2022 0 0 0,486 7,29 1GARAN, TRAGARAN91N1 13.04.2022 0 0 2,002 30,03 2GARAN, TRAGARAN91N1 14.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 15.04.2022 0 0 1,506 22,59 2GARAN, TRAGARAN91N1 18.04.2022 0 0 0,255 3,83 1GARAN, TRAGARAN91N1 19.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 20.04.2022 0 0 0,23 3,45 1GARAN, TRAGARAN91N1 21.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 22.04.2022 0 0 0 0 0GARAN, TRAGARAN91N1 25.04.2022 0 0 104.652.650,652 1.569.789.759,78 122GARAN, TRAGARAN91N1 26.04.2022 0 0 107.214.479,501 1.608.217.192,52 170GARAN, TRAGARAN91N1 27.04.2022 0 0 139.564.810,006 2.093.472.150,09 262GARAN, TRAGARAN91N1 28.04.2022 0 0 81.186.595 1.217.798.925 49GARAN, TRAGARAN91N1 29.04.2022 0 0 23.651.804 354.777.060 39GARAN, TRAGARAN91N1 05.05.2022 0 0 28.647.125 429.706.875 51GARAN, TRAGARAN91N1 06.05.2022 0 0 71.531.107,592 1.072.966.613,88 81GARAN, TRAGARAN91N1 09.05.2022 0 0 59.393.607,158 890.904.107,37 99GARAN, TRAGARAN91N1 10.05.2022 0 0 29.798.305,56 446.974.583,4 46GARAN, TRAGARAN91N1 11.05.2022 0 0 28.974.345 434.615.175 84GARAN, TRAGARAN91N1 12.05.2022 0 0 92.638.190 1.389.572.850 156GARAN, TRAGARAN91N1 13.05.2022 0 0 123.123.810,493 1.846.857.157,4 172GARAN, TRAGARAN91N1 16.05.2022 0 0 177.118.011 2.656.770.165 411GARAN, TRAGARAN91N1 17.05.2022 0 0 327.352.305,938 4.910.284.589,07 936GARAN, TRAGARAN91N1 18.05.2022 0 0 119.643.974,41 1.794.659.616,15 516Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıGARAN, TRAGARAN91N1 1.517.195.890,189 22.757.938.352,85 3223Konuya İlişkin Özel ŞartlarBulunmamaktadır.Ek AçıklamalarBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") tarafından Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin ("Garanti BBVA") sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanmıştır.Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecine toplam 3.223 yatırımcı katılmış ve süreç kapsamında BBVA, Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin %36,12'sine tekabül eden 1.517.195.890,189 nominal değerli payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır.Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %85,97'ye ulaşmıştır. Nihai ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.*Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonlarının çelişmesi halinde Türkçe versiyonu esas alınacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Garanti BBVA - Güncel Ortaklık Yapısı.pdfEK: 2 Garanti BBVA - Current Shareholder Structure.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031290BIST