***GARAN* *NIBAS* *HATEK* *SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***GARAN******NIBAS******HATEK******SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler GARAN, HATEK, NIBAS, SMARTSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **GARAN 1 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. E SEDA TURAN 1,000HATEK 2 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E ABUD ABDO 1.641.754,980HATEK 3 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E CEMILE BITARGIL 409.610,120HATEK 4 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E CORC HURI 819.140,880HATEK 5 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E DOLLI BÜYÜKGAZEL 409.610,000HATEK 6 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E GAZI HURI 1.638.532,450HATEK 7 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E KRISTIAN HURI 1.638.533,880HATEK 8 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E LORET GAZEL 409.610,030HATEK 9 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E LIDYA ZIREK 409.610,000HATEK 10 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E MAGED HURI 819.140,880HATEK 11 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. E TONI ABDO 1.638.758,670NIBAS 12 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E HASAN SARUHAN 425.000,000SMART 13 SMARTIKS YAZILIM A.S. E KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 4.885.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851836BIST